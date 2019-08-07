В Бресте до конца года запустят велошеринг

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Брест готов к запуску велошеринга. Об этом в телесюжете «Буг-ТВ» рассказал Сергей Талатай, руководитель группы транспортной мобильности проекта «Симбио Сити - умный город».

- Мы подготовили всю инфраструктурную сеть, то есть велодорожки, осталось только расставить станции. Мы это уже не раз анонсировали, возникает вопрос: когда же это будет? Ввиду временных финансовых трудностей наших партнеров из Минска, которые сегодня в этом проекте участвуют как технические сопровождающие, я думаю, что к концу года - точно, но хотелось бы успеть ко Дню города, - комментирует Сергей Талатай.

То есть сервис проката велосипедов может появиться в Бресте уже к сентябрю, когда город отпразднует тысячелетие. Брест станет вторым после столицы местом, где появится этот сервис.

Планируется создать 7 станций, где можно будет взять и оставить велосипед. Они будут располагаться в центре: в Брестской крепости, возле железнодорожного и автовокзалов, возле ЦУМа, на улице Карла Маркса, возле гостиницы «Интурист» и на пересечении улиц Гоголя и Советской у памятника тысячелетия города.