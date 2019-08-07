2019-08-07T14:34:05+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте до конца года запустят велошеринг

Запланирован запуск 7 станций
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Вслед за Минском байкшеринг скоро придет и в Брест. Фото: Артем БАЗАРОВВслед за Минском байкшеринг скоро придет и в Брест. Фото: Артем БАЗАРОВ
Изменить размер текста:

Брест готов к запуску велошеринга. Об этом в телесюжете «Буг-ТВ» рассказал Сергей Талатай, руководитель группы транспортной мобильности проекта «Симбио Сити - умный город».

- Мы подготовили всю инфраструктурную сеть, то есть велодорожки, осталось только расставить станции. Мы это уже не раз анонсировали, возникает вопрос: когда же это будет? Ввиду временных финансовых трудностей наших партнеров из Минска, которые сегодня в этом проекте участвуют как технические сопровождающие, я думаю, что к концу года - точно, но хотелось бы успеть ко Дню города, - комментирует Сергей Талатай.

То есть сервис проката велосипедов может появиться в Бресте уже к сентябрю, когда город отпразднует тысячелетие. Брест станет вторым после столицы местом, где появится этот сервис.

Планируется создать 7 станций, где можно будет взять и оставить велосипед. Они будут располагаться в центре: в Брестской крепости, возле железнодорожного и автовокзалов, возле ЦУМа, на улице Карла Маркса, возле гостиницы «Интурист» и на пересечении улиц Гоголя и Советской у памятника тысячелетия города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Борисове из-за бесхозного чемодана с одеждой эвакуировали банк
Студентка полезла на козырек подъезда за мячиком и не смогла спуститься
За убийство с особой жестокостью житель Витебска проведет в колонии 20 лет
Выкопал могилу и пытался убить топором: мужчину ищут за попытку расправиться с сожительницей
В Могилеве мужчина прогулял несколько дней и предъявил… больничный по беременности
В Минском зоопарке кошачьи лемуры впервые принесли потомство
В Гомеле подростки-фанаты прыгали на чужой машине и сняли это все на видео
В Полоцке из реки выловили труп мужчины, к нему были привязаны сковорода и гантель
Александра Герасименя объявила о завершении карьеры
Пьяный бесправник гонялся с ГАИ по Витебску, итог – девять протоколов
Золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордного уровня
МЧС Минска: выжигают поддоны, столб дыма будет до 14.00
«Плов с тебя, вино с нас». Лукашенко поздравил Бакиева с 70-летием
«Надбавка к окладу 130%, оплата штрафов за счет колхоза и продажа себе служебного дома в три раза дешевле»: в Миорском районе посадили экс-директора ОАО
Женщина пырнула ножом пьяного сожителя, а он сказал, что это несчастный случай