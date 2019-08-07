В Полоцке из реки выловили труп мужчины, к нему были привязаны сковорода и гантель

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Правоохранительные органы устанавливают личность человека, тело которого выловили из Западной Двины в Полоцке. Об этом сообщает Саммит+ТВ со ссылкой на Полоцкий РОВД.

Тело мужчины нашли 10 июля. Он был одет в черную спецовку с надписью «ЗМИ» на шевроне. Под курткой - зеленое покрывало с прорезью для головы, синяя фуфайка с коротким рукавом, переделанный под майку отрезок простыни. На ногах - чёрные штаны и чёрные ботинки. На голове была коричневая вязаная шапка, на руках - двойные черные вязаные перчатки. В карманах нашли черные носки и две ложки. Нижнего белья на мужчине не было. К покрывалу сзади проволокой была привязана сковородка, а спереди - гантель. Мужчина был подпоясан медной проволокой.

На вид погибшему мужчине 35 - 50 лет, рост - 171 см. Волосы короткие, темно-каштановые с проседью. Телесных повреждений на теле не обнаружено.

Всех, кто имеет какую-либо информацию об этом человеке, просят сообщить в РОВД по телефонам 42-60-84, 42-21-51, 8(029)713-02-27 и 102.