В Гомеле подростки-фанаты прыгали на чужой машине и сняли это все на видео

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В Гомеле оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали троих 16-летних подростков. Парни сняли на видео свою прогулку, в ходе которой они фривольно ведут себя на улице, а один из них забирается на крышу чужого авто. Хозяин машины позже обнаружил повреждения на кузове и обратился в правоохранительные органы.

- Сейчас все трое находятся в ИВС. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси (злостное хулиганство). Проверяется причастность подозреваемых к иным преступлениям, - рассказал сотрудник УИОС МВД Александр Марченко. - Один из парней также является фигурантом группового разбойного нападения. В частности, вместе с матерью и еще одним подельником он стеклянной бутылкой избил мужчину и отобрал у него деньги. Уголовное дело по данному факту уже направлено в суд. Другой юноша был замечен в массовой драке в одном из микрорайонов Гомеля. Сейчас следователи выясняют его роль в избиении людей.