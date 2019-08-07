2019-08-07T14:41:51+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле подростки-фанаты прыгали на чужой машине и сняли это все на видео

Парней задержали, им инкриминируется злостное хулиганство
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Парни повредили чужой автомобиль, их задержали за злостное хулиганство. Фото: МВД.Парни повредили чужой автомобиль, их задержали за злостное хулиганство. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

В Гомеле оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали троих 16-летних подростков. Парни сняли на видео свою прогулку, в ходе которой они фривольно ведут себя на улице, а один из них забирается на крышу чужого авто. Хозяин машины позже обнаружил повреждения на кузове и обратился в правоохранительные органы.

- Сейчас все трое находятся в ИВС. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси (злостное хулиганство). Проверяется причастность подозреваемых к иным преступлениям, - рассказал сотрудник УИОС МВД Александр Марченко. - Один из парней также является фигурантом группового разбойного нападения. В частности, вместе с матерью и еще одним подельником он стеклянной бутылкой избил мужчину и отобрал у него деньги. Уголовное дело по данному факту уже направлено в суд. Другой юноша был замечен в массовой драке в одном из микрорайонов Гомеля. Сейчас следователи выясняют его роль в избиении людей.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Борисове из-за бесхозного чемодана с одеждой эвакуировали банк
Студентка полезла на козырек подъезда за мячиком и не смогла спуститься
За убийство с особой жестокостью житель Витебска проведет в колонии 20 лет
Выкопал могилу и пытался убить топором: мужчину ищут за попытку расправиться с сожительницей
В Могилеве мужчина прогулял несколько дней и предъявил… больничный по беременности
В Минском зоопарке кошачьи лемуры впервые принесли потомство
В Полоцке из реки выловили труп мужчины, к нему были привязаны сковорода и гантель
В Бресте до конца года запустят велошеринг
Александра Герасименя объявила о завершении карьеры
Пьяный бесправник гонялся с ГАИ по Витебску, итог – девять протоколов
Золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордного уровня
МЧС Минска: выжигают поддоны, столб дыма будет до 14.00
«Плов с тебя, вино с нас». Лукашенко поздравил Бакиева с 70-летием
«Надбавка к окладу 130%, оплата штрафов за счет колхоза и продажа себе служебного дома в три раза дешевле»: в Миорском районе посадили экс-директора ОАО
Женщина пырнула ножом пьяного сожителя, а он сказал, что это несчастный случай