В Минском зоопарке кошачьи лемуры впервые принесли потомство

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В Минском зоопарке произошло удивительное событие – у кошачьих лемуров родился детеныш.

-Хотя катта (так по-другому называют кошачьих лемуров) содержатся у нас давно, потомство от них удалось получить впервые, - рассказали в пресс-службе зоопарка. - Лемурёнок – точная крошечная копия мамы, бодрый и весёлый, невероятно крепко цепляется за её шерсть, лишь перемещаясь с живота на спину матери (а то и на её голову) – чтобы маме было удобнее прыгать. Складывается впечатление, что наличие столь ценного "груза" совершенно не ограничивает подвижность самки – она по-прежнему стремительно носится по решёткам вольера, скачет с полки на деревья и, похоже, абсолютно уверена в безопасности малыша. Аппетит у мамы Симоны также не пострадал, а в распоряжении крохи-лемурёныша молоко матери.

Самки лемуров появились в Минске в 2014 году, они приехали из Рижского зоопарка. А глава семейства Джулиан в декабре 2017 перебрался из Новосибирска.