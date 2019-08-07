2019-08-07T13:50:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве мужчина прогулял несколько дней и предъявил… больничный по беременности

Бланк больничного украла санитарка одного из медучреждений, чтобы помочь знакомому
Алиса МИЕЛОФОН
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В Могилеве мужчина принес на работу "беременный" больничный.В Могилеве мужчина принес на работу "беременный" больничный.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Анекдотичная история случилась в Могилеве. Мужчина, который прогулял несколько дней на работе, принес в оправдание больничный, который выдают только беременным женщинам. Подробости рассказывает mogilevnews.by со ссылкой на официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елену Симонову.

Оказалось, что прогульщик рассказал своей знакомой, что ему нужно как-то оправдаться перед работодателем за прогул – мужчине не хотелось потерять рабочее место. Женщина, которая работала санитаркой в медучреждении, прибираясь в одном из кабинетов, взяла из незапертого сейфа несколько бланков и проштамповала их штампом-клише организации. Восемь похищенных бланков она отдала своему знакомому.

Обрадованный мужчина предъявил своему начальству больничный, не подозревая, что такие бланки выдают только беременным женщинам. Руководитель организации, заметив это, обратился в милицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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