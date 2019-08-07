Выкопал могилу и пытался убить топором: мужчину ищут за попытку расправиться с сожительницей

Этот мужчина выкопал могилу для женщины, с которой жил, и пытался убить ее топором. Фото: УВД Гродно.

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39-летняя жительница одной из деревень Гродненского района попала в больницу с тяжелыми травмами вечером 6 августа. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. По подозрению в преступлении ищут ее сожителя.

Мужчина пытался убить женщину топором. В десяти метрах от дома он вырыл яму, по размерам и форме подходящую, чтобы закопать в ней тело.

Гродненский РОВД разыскивает подозреваемого. Его зовут Сергей Зиновчик. Мужчине на вид 40-45 лет, он плотного телосложения, светловолосый. На лбу залысины, в волосах есть проседь. На правой кисти руки у мужчины вытатуирована паутина. Когда Сергея Зиновчика видели в последний раз, он был одет в серый джемпер с белой надписью, с темно-синими рукавами, потертые темные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает, где искать этого мужчину, просят обращаться по телефонам 8- (0152)-79-77-54, 79-70-48 или по телефону 102.