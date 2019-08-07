За убийство с особой жестокостью житель Витебска проведет в колонии 20 лет

Мужчине, который до смерти забил знакомую, предстоит провести в колонии 20 лет. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Приговор 40-летнему жителю Витебска вынес Витебский областной суд. Мужчина проведет в местах лишения свободы 20 лет за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Жертвой ранее неоднократно судимого мужчины стала его 24-летняя знакомая. Убийство произошло в квартире по проспекту Черняховского в Витебске. Мужчина избил женщину, нанеся ей не менее 20 ударов руками, ногами и стеклянной бутылкой. От полученных травм она умерла на месте. Мужчина в момент совершения преступления был пьян.