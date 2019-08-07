Студентка полезла на козырек подъезда за мячиком и не смогла спуститься

Девушка полезла за мячиком на козырек подъезда и не смогла спуститься без помощи спасателей. Фото: МЧС.

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Минчанка застряла на козырьке подъезда, когда полезла туда за мячиком. Сообщение на номер 101 поступило 6 августа в 14.22.

Инцидент произошел в одном из дворов по улице Прушинских, сообщает пресс-служба МЧС. Чтобы снять девушку с козырька подъезда, спасателям понадобилась трехколенная лестница. Девушка, студентка одного из минских вузов, не пострадала.