В Борисове из-за бесхозного чемодана с одеждой эвакуировали банк

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Порядка 40 человек было эвакуировано из здания Банка БелВЭБ в Борисове. 7 августа в 10.45 один из посетителей банка заметил в здании бесхозный чемодан. Он сразу же позвонил в милицию.

Из здания эвакуировали сотрудников и посетителей, к банку были немедленно направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба.

Как сообщила в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, взрывоопасных либо каких-то иных подозрительных предметов обнаружено не было. В чемодане оказалась одежда. Правоохранительные органы ищут владельца имущества.