В Клецком районе милиция нашла плантации марихуаны, возбудили три уголовных дела
В лесу в Клецком районе милиция нашла пять плантаций каннабиса. Все они находились в шаговой доступности друг от друга недалеко от деревни Морочь.
Как рассказал старший оперуполномоченный ОУР Клецкого РОВД Александр Шиш, причастными к выращиванию марихуаны оказались трое мужчин. Самому старшему 41 год, младшему - 31, это местные жители. Один из них уже имел неприятности с законом из-за такого же нарушения. По предварительной информации, «садоводы» культивировали коноплю исключительно для личного употребления.
При задержании у одного из них обнаружен гашиш. Мужчина объяснил, что наркотик покупал в интернет-магазине и забирал оплаченный товар в закладках.
Теперь в отношении задержанных возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь. Продолжается расследование.
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