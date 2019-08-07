Бал у Боны Сфорца и один большой стол: Мотоль приглашает на гастрофестиваль

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Местечко Мотоль на Полесье в этом году проводит юбилейный X фестиваль традиционной кухни «Мотальскія прысмакі».

Гостям фестиваля обещают показать, что такое настоящее Полесье. Экскурс в историю знаменитого местечка Мотоль сделают в виде театрализованного костюмированного шоу. Всех желающих приглашает к себе на бал сама королева Бона Сфорца!

Отвели место на фестивале и западнополесским народным традициям. Можно будет узнать, что такое «выкуп скрыні», «родыны» и «ваджэнне куста».

В программе феста - демонстрация рыцарского искусства в исполнении шотландской пехоты и молодежный «драйв по-мотальску».

Но фестиваль-то гастрономический, поэтому организаторы надеются, что голодным из Мотоля никто не уедет. На фесте можно будет найти не только мотольское сало и колбасы, полесские мед и травяные чаи, но и другие изыски старосветской кухни.

- Гвоздем фестиваля останется кулинарное искусство. Мы предложим продегустировать народные блюда, созданные умелыми руками мотолянок, - рассказывает начальник отдела культуры Ивановского райисполкома Валентина Бородинчик. - Ожидаем литовскую и украинскую кухню - очень надеемся, что к нам приедут из Львова. Будет и экзотика - улитки. Но основной акцент все-таки сделаем на полесской кухне.

Дегустацию блюд устроят во второй день праздника - напротив музея поставят большой «Стол сяброўства».

На берегу реки Ясельды будет предусмотрен палаточный городок. Желающие смогут поучаствовать в спортивных играх и сплавах на байдарках.

Завершит фестиваль праздничный салют.