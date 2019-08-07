2019-08-07T16:11:29+03:00
Общество
КП Беларусь

В Островецком районе мужчине в шею попала стрела

Уголовное дело возбудили по факту причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности
Алиса МИЕЛОФОН
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Молодой человек задержан за то, что ранил знакомого стрелой из лука.Молодой человек задержан за то, что ранил знакомого стрелой из лука.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Обстоятельства, при которых получил травмы мужчина в Островецком районе, выясняют следователи. Мужчине в шею попала стрела, сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

3 августа около 17 часов в лесном массиве вблизи Островца во время стрельбы из лука по мишени травмирован стрелой в область шеи 41-летний местный житель. Мужчина в больнице. В совершении преступления подозревают его 23-летнего знакомого; он уже задержан. Островецким районным отделом Следственного комитета принято к производству уголовное дело, возбужденное прокуратурой района по факту причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности (ст. 155 Уголовного кодекса). Экспертам предстоит сделать вывод о принадлежности лука к категории метательного оружия, а также определить его стрелковые характеристики.

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