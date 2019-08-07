В Пинском районе мужчина из ревности угнал авто «соперника»

Изменить размер текста: A A

Мужчина угнал автомобиль знакомого своей бывшей жены, чтобы отомстить «сопернику». Как рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук, к жительнице агрогородка Пинского района приехал знакомый, чтобы помочь ей с ремонтом. В это время к женщине зашел бывший муж, который хотел проведать детей. Мужчине показалось, что бывшая жена встретила его недостаточно приветливо, и он решил, что это из-за гостя. Ревнивец решил отомстить и угнал автомобиль предполагаемого «соперника», воспользовавшись тем, что в замке зажигания были оставлены ключи.

Через полчаса после того как владелец авто обратился в милицию, незадачливого угонщика нашли. Он бесцельно колесил по окрестностям. Возбуждено уголовное дело.