Пограничники задержали иранцев и кубинцев, которые пытались нелегально пробраться в Польшу

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Утром 5 августа в трехстах метрах от белорусско-польской границы пограничники обнаружиди двоих граждан Кубы. С собой у них были паспорта, телефоны и около 6000 долларов США. Вечером того же дня в Каменецком районе задержали троих граждан Ирана. Мужчина и две женщины объяснили, что пытались незаконно попасть на польскую территорию – надеялись на лучшую жизнь в одной из стран ЕС.

-Отмечается активизация устремлений нелегалов незаконно попасть в Польшу на направлении Высокое – Токари. С начала года пресечена уже четвертая попытка группового нарушения границы. Задержано 11 иностранцев, большинство из которых являются гражданами Ирана, - сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

За нарушение пограничного режима и попытку незаконно пересечь границу задержанным грозит административная ответственность. У иракцев не оказалось белорусских виз, поэтому им предстоит ответить еще и за нарушение правил пребывания в стране.