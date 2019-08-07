57 интернет-ресурсов заблокировано в Беларуси

На них размещалась информация о продаже наркотиков и других запрещенных веществ

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Министерство информации заблокировало еще 57 интернет-ресурсов. Как сообщает пресс-служба ведомства, это сайты, на которых были размещены предложения о продаже запрещенных веществ.

«На основании письменного уведомления Министерства внутренних дел Республики Беларусь и руководствуясь частью третьей пункта 10 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков" Министерство информации 6 августа 2019 года приняло решение об ограничении доступа к 57 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», - сообщает официальный сайт Министерства информации.