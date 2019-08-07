2019-08-07T16:51:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Ермошина о доме в Дроздах: «Я работаю на его содержание»

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси рассказала о своем коттедже
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лидия Ермошина переживает, что с таким большим домом на пенсии не справится. Фото: nn.byЛидия Ермошина переживает, что с таким большим домом на пенсии не справится. Фото: nn.by
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По словам Лидии Ермошиной, дом, в котором она живет в Дроздах, один из самых маленьких - 270 квадратных метров. Это двухэтажный коттедж, каждый этаж - по 90 кв. м плюс подвал. Глава ЦИК принимает в нем родственников и друзей. Но это сейчас. А с выходом на пенсию Лидия Ермошина не исключает, что сменит его на меньшее жилье - это слишком дорого и тяжело содержать.

Только на газ глава ЦИК тратит летом 250 рублей, а зимой 400 и выше. Но, по ее словам, дело не только в отоплении. Большой дом требует постоянного ухода и ремонта.

- Делать что-то постоянно надо: то калитку, то ворота. Раз в год необходимо оплатить услуги газовщика, который должен сделать профилактику. Если, не дай бог, засорилась канализация, дорогие услуги по очистке. Если откололась плитка на крыльце, может, и все крыльцо придется переложить. Надо платить человеку, который покосит траву, а летом это два раза в неделю. Еще электроника - поди разберись, почему ворота стали открываться сами по себе, - рассказывает Лидия Ермошина в интервью «Комсомолке».

На услугах клининговых компаний Лидия Михайловна экономит, делает уборку самостоятельно. И все равно за чистку штор и мебели нужно заплатить около тысячи евро в год.

- Для жизни в доме надо вкладывать много средств. На пенсии, конечно, дом содержать очень дорого. Честно, я работаю на его содержание, - призналась Ермошина.

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