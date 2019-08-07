В Волковыске спасли щенка, который чуть не утонул в смоле

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Хозяев этому очаровательному малышу ищут волковысские спасатели. Щенок едва не погиб. Историю рассказывает «Наш час».

Щенка, попавшего в беду, обнаружили гости, которые гуляли на свадьбе. «Они даже не сразу поняли, что это собака. Навстречу им вышло непонятное существо, все в черной липкой субстанции», - пишет издание. Щенок едва стоял на ногах. Люди не знали, как помочь ему, и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС привезли щенка на пост. Его вымыли в растительном масле (вычитали в интернете, что смолу можно отмыть так). Потом мыли еще несколько раз - то маслом, то шампунем. Щенок выжил. Как он попал в смолу и как умудрился из нее выбраться, неизвестно. Сейчас малыш живет у спасателей, они ищут для него хороших хозяев.