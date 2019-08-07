2019-08-07T17:08:27+03:00
Экономика
КП Беларусь

Снизились ставки рефинансирования

Нацбанк: «Во втором квартале замедлилась интенсивность инфляции»
Алиса МИЕЛОФОН
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В Беларуси снизилась ставка рефинансирования.В Беларуси снизилась ставка рефинансирования.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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С 10 до 9,5% годовых снижается ставка рефинансирования с 14 августа, ставка по кредиту овернайт снизится с 11,5 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,5 до 8,25% годовых. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на управление информации и общественных связей Нацбанка.

"В II квартале интенсивность инфляционных процессов замедлилась. Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за II квартал показывает его снижение ниже целевого уровня 5% (в течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра). Принятые решения в области процентной политики обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год", - прокомментировали ситуацию в Национальном банке.

Снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября, сообщает агентство.

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