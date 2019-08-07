В Минске нашли мертвыми супругов-пенсионеров, в квартире было девять пустых бутылок из-под спиртного

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В Минске в Первомайском районе 6 августа вечером в квартире на улице Чернышевского в собственной квартире найдены мертвыми муж и жена. Мужчина и женщина были ровесниками - обоим по 63 года.

По факту обнаружения тел пенсионеров Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку, пишет belta.by со ссылкой на СК. Когда следователи и эксперты осматривали место происшествия, они нашли в квартире девять пустых бутылок из-под различных спиртных напитков. По словам соседей, супруги злоупотребляли алкоголем.

Обстоятельства и причина смерти пенсионеров выясняются.