Сначала обобрал, потом попытался убить

Молодой человек украл у знакомого деньги, а потом решил зарубить его топором. Фото: СК.

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23-летний молодой человек обобрал своего 45-летнего знакомого. По его просьбе преступник создал аккаунт торговой онлайн-платформы. Молодой человек знал логин и пароль от аккаунта, и без ведома владельца осуществил несколько сделок на валютной бирже. Таким образом он завладел более чем 2300 долларами.

1 марта он пригласил знакомого к себе, чтобы вернуть долг. Но вместо того чтобы разобраться с долговыми обязательствами, молодой человек напал на мужчину с топором.

- Потерпевший оказал активное сопротивление и покинул место происшествия, ему своевременно оказали медицинскую помощь, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации), ч. 1 ст. 14 и п. 8 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на убийство, с целью скрыть другое преступление). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый судим не был. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.