Минобороны: «Поступившим в этом году дадут отсрочку от призыва»

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На днях вступит в силу закон «об отсрочках». По новому закону если молодой человек захочет получить второе высшее образование, ему надо будет сначала явиться в военкомат и в зависимости от того, годен он или нет, пройти службу либо продолжить обучение. Это касается и тех, кто отучился в колледже, получил для этого отсрочку, а потом захотел получить высшее образование. Но многих молодых людей волновал вопрос, коснется ли «закон об отсрочках» тех, кто поступил в этом году?

- Госорганы выработали единое мнение: гражданам, зачисленным в учреждения образования до 10 августа, призывные комиссии вправе предоставить отсрочку на весь период обучения. А если поступление было осуществлено после 10 августа, тогда вступает в силу новый закон, - рассказал «Комсомолке» консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси Андрей Мурашов. - Граждане для реализации своего права на отсрочку должны предоставить необходимые документы в эти призывные комиссии.