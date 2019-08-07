2019-08-07T18:26:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Всю ночь шел от одной деревни к другой»: в Пуховичах искали пенсионера с Альцгеймером

Мужчина не в первый раз незаметно уходит из дома
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсионер шел пешком всю ночь, он продрог и промок. Фото: pixabay.com.Пенсионер шел пешком всю ночь, он продрог и промок. Фото: pixabay.com.
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На днях в Пуховичском районе потерялся пожилой мужчина, страдающей болезнью Альцгеймера, информируют в пресс-службе МВД. К правоохранителям обратились родные мужчины.

– Николай Михайлович не в первый раз потихоньку ушел из дома в неизвестном направлении. Сразу же обнаружить пенсионера не получилось, – уточнили в пресс-службе.

Как позже выяснилось, пожилой мужчина всю ночь шел от одной деревни к другой. Его нашли только утром в 15 километрах от дома.

– Промокшего насквозь, замерзшего, босого и растерянного дедушку увидела девушка. Она попыталась узнать у него домашний адрес, но он ничего не мог вспомнить. Тогда девушка стала тормозить попутки, чтобы вместе с пенсионером доехать до ближайшего отделения милиции. К счастью, в этот момент мимо ехали сотрудники РОВД Пуховичей, – пояснили в УВД.

Правоохранители оперативно установили личность и место жительства мужчины. Сын спасенного пенсионера написал в МВД благодарственное обращение в адрес сотрудников милиции, которые нашли пенсионера.

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