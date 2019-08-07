Оранжевое предупреждение в Беларуси на 8 августа

Из-за дождей и ветра в этот день будет не особенно комфортно, хотя на юге страны будет даже жарко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Белорусские синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за плохой погоды в четверг, 8 августа, проинформировали belta.by в Белгидромете.

В этот день белорусов ждут сильные дожди и грозы, порывистый ветер. Непогода начнется еще с ночи: в части регионов – проливные дожди. Такая же дождливая погода прогнозируется и на утро, но еще и со слабыми туманами. В течения дня будет облачно, почти по всей стране пройдут сильные грозы или дожди.

Что касается температурного фона, то ночью будет не особенно холодно: около +13 - +19 тепла. В среднем днем будет +17 - +23 градусов. Но вот на юго-востоке станет намного теплее: воздух прогреется до хороших августовских 24 – 29 градусов с плюсом.

При этом будет достаточно ветрено. Синоптики обещают ветер юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду с переходами на северо-западный «вектор» в дневные часы. Возможны порывы до 14 метров в секунду, которые после обеда усилятся до 15 – 20 метров.