2019-08-07T19:18:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

КГК: За взятку задержаны должностные лица «Минсктраса»

В кабинете управленцев найдено $30 тысяч долларов и банковские облигации еще на полмиллиона «зеленых»
Надежда БУТОВИЧ
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В кабинете при задержании были обнаружены крупные суммы "налички" и облигации банков. Фото: pixabay.com.В кабинете при задержании были обнаружены крупные суммы "налички" и облигации банков. Фото: pixabay.com.
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В пресс-службе Комитета госконтроля Беларуси сообщают о задержании руководителей «Минсктранса». Должных лиц госпредприятия подозревают во взяточничестве.

– Задержание управленцев минского предприятия-перевозчика сотрудниками управления Департамента финрасследований КГК происходило с поличным. В этот момент руководители получали взятку, лоббируя интерес коммерческой компании на закупках. Им как раз передавали крупную сумму денег, – уточнили в пресс-службе.

Проверка показала, что подозреваемые в коррупции управленцы поставили получение взяток «на поток». Они систематически принимали «вознаграждения» от директоров коммерческих предприятий за «удобное» решение тех или иных вопросов. Например, поставку товаров, горюче-смазочных материалов или комплектующих для автобусных и троллейбусных парков.

– Во время осмотра кабинета одного из задержанных были найдены крупные суммы денег: 30 тысяч долларов наличными, а также облигации четырех банков Беларуси «на предъявителя» в сумме 500 тысяч долларов, – добавили в КГК.

Против подозреваемых возбуждены уголовные дела по обвинению во взяточничестве. Проводится проверка.

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