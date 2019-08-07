В Ивье пьяный мужчина угнал УАЗ с охраняемой стоянки под носом у сторожа

Но доехал только до ближайшего дерева

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ДТП с автоугоном произошло в районном городе во вторник, 6 августа, информируют в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел под утро, около 04.00 часов. Пьяный 47-летний мужчина, проходя в Ивье по улице Октябрьская, решил проникнуть на охраняемую автостоянку одного из предприятий. Угонщик зашел на парковку и, не увидев охраны, направился к машинам.

– Выбор у нарушителя был огромный: от легковушек до МАЗов, но он решил проехаться на служебном УАЗе. А так как в замке зажигания были ключи, завести авто не составило труда, – пояснили в пресс-службе.

Когда нарушитель уезжал со стоянки, на звуки машины выбежал сторож, но остановить угонщика ему не удалось.

– Работник предприятия тут же сообщил о произошедшем в милицию. Однако долго искать автоугонщика не пришлось, его «остановило» ближайшее дерево. Проехав около ста метров по улице пьяный злоумышленник съехал на обочину и врезался в дерево, – уточнили в УВД.

Прибывшие правоохранители задержали мужчину на месте ДТП, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в угоне.