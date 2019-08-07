2019-08-07T21:20:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

Церемония прощания с Леонидом Гараем начнется в четверг в 12.00

Новость о кончине известного футбольного специалиста пришла в понедельник вечером
Владимир КРИУЛИН
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Леонид Гарай проработал в футболе на всех должностях.Леонид Гарай проработал в футболе на всех должностях.
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Церемония прощания с Леонидом Павловичем Гараем состоится в четверг в ритуальном зале по адресу ул. Ольшевского, 12. Проститься можно будет с 12.00 до 13.45, - сообщает телеграм-канал ФК «Динамо-Минск».

О смерти футбольного специалиста стало известно в понедельник вечером.

Умер Леонид Гарай – начальник команды золотого минского «Динамо» и соратник Малофеева

В первую очередь Леонид Гарай известен как начальник команды минского «Динамо» (1978 - 1992 гг.). В 1982-м динамовцы добились легендарной победы, став чемпионами СССР.

Леонид Гарай, по сути, был правой рукой главного тренера Эдуарда Малофеева (они вместе работали еще в Бресте), отвечал за организационные вопросы и обеспечение. Вместе они ходили к руководству страны сообщать о делах команды. Друг друга они дополняли. В начале 2000-х их дуэт воссоединился в национальной сборной Беларуси.

Как игрок Гарай выступал за минские «Спартак» и «Беларусь» (с 1952 по 1982 год так называлось «Динамо»). Также в его карьере были минские ФШМ и СКА, брестский «Спартак». Гарай был кавалером ордена «Знак Почета» (1976), заслуженным тренером БССР (1983). В начале 2000-х работал в Белорусской федерации футбола.

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