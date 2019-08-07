Лукашенко подписал указ о расширении безвиза

Срок пребывания в Беларуси без визы при въезде не через Нацаэропорт увеличат до 15 суток. Фото: pixababy.com.

На Брестчине и Гродненщине образуется одна безвизовая территория

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Президентом Александром Лукашенко был подписан указ, устанавливающий новый въездной и выездной безвизовый порядок для туристов, проинформировали в пресс-службе главы страны. Указ №300, подписанный лидером Беларуси, «замещает» документ 2017 года о безвизе.

Согласно новому «порядку» две раздельные безвизовые зоны туристско-рекреационных районов в Бресте и Гродно теперь будут объединены в одну общую «область безвиза».

– В единую безвизовую территорию «Брест – Гродно» будут включены также 5 регионов Гродненщины. Сюда добавятся земли в границах Брестовицкого, Волковысского, Вороновского, Лидского и Щучинского районов, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, увеличивается и срок пребывания туристов: максимально 15 суток для граждан 73 стран. А принимать «безвизовых» иностранцев станут еще два пункта пропуска: «Бенякони» и «Берестовица».

– Зарубежным гражданам будет позволено перемещаться без оформления белорусской визы по территории всех западных областей. Но при условии, что они будут путешествовать организованным тургруппами по установленным маршрутам, – добавили в пресс-службе президента.

Новый указ преследует цель продолжения направленного действия руководства Беларуси в развитии трансграничных контактов между гражданами. Что свидетельствует об открытости и дружественности вектора внешней политики республики.

– Документ поспособствует увеличению туристической привлекательности Беларуси и экономическому укреплению приграничья. Указ обретет законную силу спустя 3 месяца после официального опубликования, – пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что безвизовый въезд до 30 суток через Нацаэропорт для граждан ряда государств сохраняется.