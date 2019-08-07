2019-08-07T21:42:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Житковичами перевернулась фура с 24 тоннами зерна

Машина принадлежала ипэшнику и была без техосмотра
Надежда БУТОВИЧ
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У фуры лопнуло колесо и она перевернулась. Фото: УВД Гомельского облисполкома.У фуры лопнуло колесо и она перевернулась. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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ДТП произошло на территории Житковичского района в среду, 7 августа, информирует belta.by со слов Виталия Пристромова, официального представителя УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась днем, примерно в 17.00 часов, на автотрассе направлением ГомельКобрин. Фура направлялась с территории одного из агрохозяйств Случчины на элеватор в Житковичах с зерном нового урожая.

– За рулем большегруза находился 33-летний водитель. Мужчина рассказал, что ехал по дороге, когда внезапно выстрелило левое переднее колесо. Машина опрокинулась и полностью легла на бок в кювете, – уточнили в пресс-службе.

Большегруз, принадлежащий ИП, был без гостехосмотра. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Большегруз, принадлежащий ИП, был без гостехосмотра. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

В результате аварии водитель фуры не получил травм. У фуры – механические повреждения. Однако сообщается, что большегруз с прицепом, оформленный на ИП, не имел гостехосмотра, а, следовательно, не должен был оказаться на дороге. По факту ДТП проводится проверка.

«Комсомолка» ранее сообщала, что в Беларуси Госавтоинспекция с 7 августа усиленно проверит автомашины на наличие ТО. Профилактические мероприятия акции «Гостехосмотр» продлятся по 17 августа включительно.

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