Под Житковичами перевернулась фура с 24 тоннами зерна
ДТП произошло на территории Житковичского района в среду, 7 августа, информирует belta.by со слов Виталия Пристромова, официального представителя УВД Гомельского облисполкома.
Авария случилась днем, примерно в 17.00 часов, на автотрассе направлением Гомель – Кобрин. Фура направлялась с территории одного из агрохозяйств Случчины на элеватор в Житковичах с зерном нового урожая.
– За рулем большегруза находился 33-летний водитель. Мужчина рассказал, что ехал по дороге, когда внезапно выстрелило левое переднее колесо. Машина опрокинулась и полностью легла на бок в кювете, – уточнили в пресс-службе.
Большегруз, принадлежащий ИП, был без гостехосмотра. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
В результате аварии водитель фуры не получил травм. У фуры – механические повреждения. Однако сообщается, что большегруз с прицепом, оформленный на ИП, не имел гостехосмотра, а, следовательно, не должен был оказаться на дороге. По факту ДТП проводится проверка.
«Комсомолка» ранее сообщала, что в Беларуси Госавтоинспекция с 7 августа усиленно проверит автомашины на наличие ТО. Профилактические мероприятия акции «Гостехосмотр» продлятся по 17 августа включительно.
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