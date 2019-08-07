Водитель в Гомеле потерял сознание за рулем и врезался в столб: мужчина погиб

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла в областном центре вечером в среду, 7 августа, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В конце рабочего дня, примерно в 17.40 часов, в ДТП попал 54-летний водитель на легковом «ВАЗ». Машина ехала со сторону улицы Мазурова в сторону улицы Советская. На улице Хатаевича мужчине стало плохо прямо за рулем.

– Водитель потерял контроль над управлением, из-за чего авто выехало с дороги на обочину, где врезалось прямо в фонарный столб, – уточнили в пресс-службе.

Водитель скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

В Госавтоинспекции напоминают, что водителю запрещено садиться за руль, если его состояние характеризуются как болезненное или утомленное. Нельзя управлять авто также и находясь под воздействием лекарств или веществ, снижающих внимание и быстроту реакции. Если за рулем ваше самочувствие ухудшилось, сразу же включите «аварийку», постепенно снизьте скорость, остановитесь у обочины и позвоните 103.