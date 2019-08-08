Адвокат Марадоны: «Диего вернется в Беларусь - здесь он чувствовал себя любимым»

Изменить размер текста: A A

Об этом рассказал адвокат аргентинского футболиста Матиас Морла.

- Недавно разговаривал с представителями брестского «Динамо». Они внимательно следят за жизнью Диего - настолько, что подарили ему мотоцикл Harley Davidson по случаю операции. Диего был удивлен и хочет отблагодарить за подарок. Поэтому мы отправимся в Беларусь. Это место, где он чувствовал себя любимым за то короткое время, которое там провел. Он не забывает, что именно там ему предложили работу после его отъезда из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, нам все еще хочется встретиться с Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко, - рассказал испанскому изданию Marca Матиас Морла, пишет «Прессбол».

О том, что брестское «Динамо» приготовило для Марадоны такой подарок, стало известно еще в апреле на открытии сезона-2019. Тогда tribuna.com писала, что мотоцикл получил имя «Я - Диего». Ценный сюрприз для футболиста готовила мастерская Юрия Шифа Shifcustom, они специализируются на постройке мотоциклов по индивидуальным проектам. Мотоцикл для Марадоны черно-золотого цвета. Сзади его украшает длинный красный фонарь, а передняя фара изготовлена в виде цифры 10. Колпаки переднего колеса представляют собой золотой мяч - его аргентинец получил в 1986 году. За основу был взят Harley-Davidson Fat Bob 2018 года - мотоцикл стоит около 20 тысяч долларов.