Трактор с соломой сгорел на ходу посреди дороги в Мозырском районе. Фото: МЧС

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ЧП произошло на автодороге Митьки - Стрельск. Трактор, груженый соломой, загорелся на ходу. Водитель успел выскочить из горящего транспортного средства и позвонить спасателям. Солома вспыхнула буквально за минуту и была уничтожена полностью (всего 11 тюков). Также огонь уничтожил отсек и кабину трактора. Причину пожара сейчас выясняют специалисты. Одна из версий: попадание искры из выхлопной трубы двигателя внутреннего сгорания трактора в прицеп, где и была солома, сообщает пресс-служба МЧС.

Трактор МТЗ-82 2007 года выпуска принадлежит ГП «Мозырская передвижная механизированная колонна №27».

В нем было 11 тюков соломы. Фото: МЧС