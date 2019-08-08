2019-08-08T09:56:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Трактор с соломой сгорел на ходу посреди дороги в Мозырском районе

В нем было 11 тюков соломы [фото]
Эвика ОТТО
Поделиться:
Трактор с соломой сгорел на ходу посреди дороги в Мозырском районе. Фото: МЧСТрактор с соломой сгорел на ходу посреди дороги в Мозырском районе. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

ЧП произошло на автодороге Митьки - Стрельск. Трактор, груженый соломой, загорелся на ходу. Водитель успел выскочить из горящего транспортного средства и позвонить спасателям. Солома вспыхнула буквально за минуту и была уничтожена полностью (всего 11 тюков). Также огонь уничтожил отсек и кабину трактора. Причину пожара сейчас выясняют специалисты. Одна из версий: попадание искры из выхлопной трубы двигателя внутреннего сгорания трактора в прицеп, где и была солома, сообщает пресс-служба МЧС.

Трактор МТЗ-82 2007 года выпуска принадлежит ГП «Мозырская передвижная механизированная колонна №27».

В нем было 11 тюков соломы. Фото: МЧС

В нем было 11 тюков соломы. Фото: МЧС

ЧП произошло на автодороге Митьки-Стрельск в Мозырском районе Гомельской области. Фото: МЧС

ЧП произошло на автодороге Митьки-Стрельск в Мозырском районе Гомельской области. Фото: МЧС

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров
Министр внутренних дел Юрий Караев: «Стараюсь почаще играть в футбол и воллейбол»
Грузовой поезд насмерть сбил парня под Минском
В Пинске строители раскопали артиллерийский снаряд
ДТП в Ивацевичах: «Ситроен» не уступил дорогу - «скорая» перевернулась
Адвокат Марадоны: «Диего вернется в Беларусь - здесь он чувствовал себя любимым»
Водитель в Гомеле потерял сознание за рулем и врезался в столб: мужчина погиб
Под Житковичами перевернулась фура с 24 тоннами зерна
Видео. Минчанин выловил из Цнянки магнитной удочкой пакет патронов и гранатные запалы
Лукашенко подписал указ о расширении безвиза
Церемония прощания с Леонидом Гараем начнется в четверг в 12.00
В Ивье пьяный мужчина угнал УАЗ с охраняемой стоянки под носом у сторожа
КГК: За взятку задержаны должностные лица «Минсктраса»
Оранжевое предупреждение в Беларуси на 8 августа
«Всю ночь шел от одной деревни к другой»: в Пуховичах искали пенсионера с Альцгеймером
Минобороны: «Поступившим до 10 августа дадут отсрочку от призыва»
Сначала обобрал, потом попытался убить
В Минске нашли мертвыми супругов-пенсионеров, в квартире было девять пустых бутылок из-под спиртного
Снизилась ставка рефинансирования
В Волковыске спасли щенка, который чуть не утонул в смоле
Ермошина о доме в Дроздах: «Я работаю на его содержание»
57 интернет-ресурсов заблокировано в Беларуси
Пограничники задержали иранцев и кубинцев, которые пытались нелегально пробраться в Польшу
В Пинском районе мужчина из ревности угнал авто «соперника»