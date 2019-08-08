ДТП в Ивацевичах: «Ситроен» не уступил дорогу - «скорая» перевернулась

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48-летняя горожанка ехала на «Ситроен С5» по второстепенной дороге по Улице 60 лет Октября. Когда она выехала на перекресток, то не уступила дорогу «скорой», которая двигалась по главной дороге. Из-за столкновения травмирован 58-летний пассажир «скорой». 36-летний водитель не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.