2019-08-08T11:29:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Ивацевичах: «Ситроен» не уступил дорогу - «скорая» перевернулась

Авария произошла около 21.25 7 августа
Эвика ОТТО
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«Ситроен» не уступил дорогу - «скорая» перевернулась.«Ситроен» не уступил дорогу - «скорая» перевернулась.
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48-летняя горожанка ехала на «Ситроен С5» по второстепенной дороге по Улице 60 лет Октября. Когда она выехала на перекресток, то не уступила дорогу «скорой», которая двигалась по главной дороге. Из-за столкновения травмирован 58-летний пассажир «скорой». 36-летний водитель не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

48-летняя горожанка на "Ситроен" не пропустила "скорую".

48-летняя горожанка на "Ситроен" не пропустила "скорую".

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