КП Беларусь
В Пинске строители раскопали артиллерийский снаряд
Они рыли траншею для замены высоковольтного кабеля и наткнулись на снаряд времен ВОВ
75-милиметровый артиллерийский снаряд. Фото: Пинского ГОВД
Изменить размер текста:
О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО «Пинскэлектросервис». Сотрудники копали траншею для замены высоковольтного кабеля по улице Базовая и наткнулись на 75-миллиметровый артиллерийский снаряд. Строители немедленно вызвали милицию. А пока ждали саперов, участок оцепили и выставили охрану, чтобы никто не пострадал. Сейчас снаряд уничтожен, пишет belta.by.