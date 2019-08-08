В Пинске строители раскопали артиллерийский снаряд

Они рыли траншею для замены высоковольтного кабеля и наткнулись на снаряд времен ВОВ

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О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО «Пинскэлектросервис». Сотрудники копали траншею для замены высоковольтного кабеля по улице Базовая и наткнулись на 75-миллиметровый артиллерийский снаряд. Строители немедленно вызвали милицию. А пока ждали саперов, участок оцепили и выставили охрану, чтобы никто не пострадал. Сейчас снаряд уничтожен, пишет belta.by.