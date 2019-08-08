2019-08-08T11:55:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Грузовой поезд насмерть сбил парня под Минском

ЧП произошло ранним утром 8 августа 2019 на станции Колодищи
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Грузовой поезд насмерть сбил парня под Минском.Грузовой поезд насмерть сбил парня под Минском.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Около 5 утра на станции Колодищи под грузовой поезд Орша - Минск попал 20-летний парень из Дзержинского района. От полученных травм он умер в больнице около 6.00. По данному факту проводится проверка, сообщили в МВД.

К слову, на железной дороге с начала года зафиксировано 65 несчастных случаев. Погибли более 40 человек, свыше 20 были травмированы, пишет belta.by.

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