КП Беларусь
На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров
По сообщениям очевидцев, на автомагистрали лежат туши 5 коров [видео]
По сообщениям очевидцев, на автомагистрали лежат туши 5 коров. Фото: vk.com
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Авария произошла 8 августа на трассе Минск-Могилев в районе города Белыничи. О происшествии сообщили в группе «ДТП и ЧП Могилев» в vk.com. Судя по видео, из-за тумана водитель микроавтобуса не заметил коров на дороге. Но как они там оказались? Читатель группы пишут, что уже не один раз видели стадо коров всего в 20 метрах от оживленной трассы. Пока неизвестно, что произошло с водителем микроавтобуса.
На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров. Источник: Dtp Mogilev