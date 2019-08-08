На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров

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Авария произошла 8 августа на трассе Минск-Могилев в районе города Белыничи. О происшествии сообщили в группе «ДТП и ЧП Могилев» в vk.com. Судя по видео, из-за тумана водитель микроавтобуса не заметил коров на дороге. Но как они там оказались? Читатель группы пишут, что уже не один раз видели стадо коров всего в 20 метрах от оживленной трассы. Пока неизвестно, что произошло с водителем микроавтобуса.