2019-08-08T12:30:31+03:00
Политика
КП Беларусь

Министр внутренних дел Юрий Караев: «Стараюсь почаще играть в футбол и воллейбол»

Юрий Караев будет участвовать в соревнованиях по лыжероллерам
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
Юрий Караев будет участвовать в соревнованиях по лыжероллерам.Юрий Караев будет участвовать в соревнованиях по лыжероллерам.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Глава ведомства во время пресс - конференции об итогах чемпионата мира по муай-тай рассказал журналистам, как поддерживает себя в хорошей физической форме.

- Я стараюсь почаще играть в футбол, волейбол, в прошлом году освоил новый вид спорта - байдарки, несколько раз по Свислочи скатался. Традиционно, на протяжении шести лет, участвую в Минской лыжне.

- Недавно министр освоил лыжероллеры и провел несколько тренировок. Меня это очень увлекло, мне нравится осваивать новые виды спорта. Страшновато было на роллеры становиться, но надо, поэтому было очень приятно, что получилось. До старта соревнований по лыжероллерам, которые пройдут среди руководителей силовых ведомств, остался месяц-полтора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров
Грузовой поезд насмерть сбил парня под Минском
В Пинске строители раскопали артиллерийский снаряд
ДТП в Ивацевичах: «Ситроен» не уступил дорогу - «скорая» перевернулась
Трактор с соломой сгорел на ходу посреди дороги в Мозырском районе
Адвокат Марадоны: «Диего вернется в Беларусь - здесь он чувствовал себя любимым»
Водитель в Гомеле потерял сознание за рулем и врезался в столб: мужчина погиб
Под Житковичами перевернулась фура с 24 тоннами зерна
Видео. Минчанин выловил из Цнянки магнитной удочкой пакет патронов и гранатные запалы
Лукашенко подписал указ о расширении безвиза
Церемония прощания с Леонидом Гараем начнется в четверг в 12.00
В Ивье пьяный мужчина угнал УАЗ с охраняемой стоянки под носом у сторожа
КГК: За взятку задержаны должностные лица «Минсктраса»
Оранжевое предупреждение в Беларуси на 8 августа
«Всю ночь шел от одной деревни к другой»: в Пуховичах искали пенсионера с Альцгеймером
Минобороны: «Поступившим до 10 августа дадут отсрочку от призыва»
Сначала обобрал, потом попытался убить
В Минске нашли мертвыми супругов-пенсионеров, в квартире было девять пустых бутылок из-под спиртного
Снизилась ставка рефинансирования
В Волковыске спасли щенка, который чуть не утонул в смоле
Ермошина о доме в Дроздах: «Я работаю на его содержание»
57 интернет-ресурсов заблокировано в Беларуси
Пограничники задержали иранцев и кубинцев, которые пытались нелегально пробраться в Польшу
В Пинском районе мужчина из ревности угнал авто «соперника»