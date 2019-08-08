C 12 августа velcom окончательно станет A1

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С 12 августа компания перейдет к использованию бренда А1. Это изменение станет результатом репозиционирования velcom: последние несколько лет компания активно развивала новые направления бизнеса. Так, сегодня клиентам компании доступны услуги мобильной и фиксированной связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательный контент.

- За появлением в Беларуси А1 стоит намного больше, чем просто смена логотипа velcom. Закреплением нового бренда на рынке мы завершаем 20-летний путь velcom - первого GSM-оператора Беларуси - и открываем новую главу в истории компании как провайдера услуг в сфере телекоммуникаций, информационно-коммуникационных технологий и развлекательного контента. Теперь наши клиенты смогут получать весь спектр предоставляемых компанией продуктов и услуг у одного поставщика под именем А1, - отметил генеральный директор velcom | A1 Гельмут Дуз.

На русском языке новый бренд произносится как «А один», вариант на белорусском языке - «А адзiн». Для клиентов А1 смена бренда не повлечет за собой необходимость заключения новых соглашений либо замены абонентского оборудования (SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и т. д.). Условия заключенных ранее договоров (в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку) сохраняются. При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY.

Финал ребрендинга компания A1 предлагает отметить большим концертом под открытым небом на площади у Дворца спорта 11 августа. На одной сцене выступят группы «Без билета» (Беларусь), Morandi (Румыния) и Горан Брегович со своим оркестром (Сербия). Начало концерта в 18.00, вход свободный.