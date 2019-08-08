Глава МВД Юрий Караев об отношениях с Виталием Гурковым: "Он мне импонирует и как человек, и как спортсмен"

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Во время пресс-конференции об итогах чемпионата мира по муай-тай, в которой участвовал министр внутренних дел Юрий Караев, являющийся председателем Белорусской федерации кикбосинга и таиландского бокса, журналисты поинтересовалась профессиональными отношениями Юрия Караева с чемпионом мира по муай-тай Виталием Гурковым.

- В пяти фактах обо мне (такие материалы появились в СМИ после назначения Юрия Караева на пост министра. - Ред.) прозвучало "не прессовал Гуркова". Спасибо тем, кто объективно это осветил. Отношения нельзя назвать непростыми - они довольно простые. Мы же с ним общаемся как председатель федерации со спортсменом. Я рад его успехам, переживаю из-за неудач, поддержал его тогда на чемпионате мира. Можно меня назвать спортивным чиновником отчасти? Я к нему отнесся не по-чиновничьи, а по-товарищески. Он мне импонирует очень и как человек, и как спортсмен. Переживаю искренне и хочу, чтобы он все время был чемпионом.

Виталий Гурков - белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта РБ по тайскому боксу

Будет ли Виталий Гурков участвовать в чемпионате Европы по муай-тай, который пройдет в Минске с 4 по 11 ноября, станет известно после отбора.