Внука подозревают в убийстве собственной 81-летней бабушки

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Следователи обнаружили многочисленные травмы на теле пожилой женщины. В доме были найдены нож и топор - предполагаемые орудия убийства. После осмотра дома и беседы с соседями следователи заподозрили, что убил бабушку ее 32-летний внук с криминальным прошлым. Только 3 августа он освободился из мест лишения свободы за убийство. Также был судим за разбой. После освобождения внук поселился в доме у бабушки и все эти дни злоупотреблял спиртным. А 7 августа он собрал свои вещи и уехал из дома на велосипеде. Но подозреваемый не смог далеко уехать. Правоохранители задержали мужчину на окраине соседней деревни. Он был смертельно пьян: в крови обнаружили около двух промилле.

Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного в отношении заведомо престарелого, с особой жестокостью и лицом, ранее совершившим убийство (п.п. 2, 6, 16 ч. 2 ст.139 УК). Все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы преступления, устанавливаются. Готовится назначение экспертиз. В отношении подозреваемого решается вопрос применения меры пресечения. С его участием проводятся следственные действия. Расследование продолжается, пишет belta.by.