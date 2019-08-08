Мужчина прожил 3 суток в заброшенном сарае после домашней ссоры

Изменить размер текста: A A

Правда, тревогу родственники забили только 7 августа. Дочь позвонила в милицию и сообщила, что отца нет уже второй день дома и куда он ушел, никто не знает. На поиски пропавшего мужчины бросились милиция, сотрудники лесхоза и родственники. Но найти его в этот день не удалось. 8 августа мужчину обнаружили в заброшенном сарае в четырех километрах от дома. Он рассказал милиционерам, что поругался с сыном, принял эту ситуацию близко к сердцу, а поэтому решил уйти из дома. Мужчину доставят в учреждение здравоохранения, где ему окажут необходимую медицинскую помощь, после чего он вернется домой, сообщает УВД Гродненского облисполкома.