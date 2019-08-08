В Могилеве задержали беременную за пьянство и кражу

30-летняя могилевчанка рассказала милиции, что еще не решила, оставлять ли ребенка

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Беременная была задержана на улице в Могилеве за распитие спиртного в общественном месте и мелкую кражу. Женщина сразу же сообщила милиции, что она в положении. А на вопрос правоохранителей, зачем она пьет и курит, будучи беременной, ответила:

- Не уверена, что оставлю ребенка. У меня уже есть двое горячо любимых ребят. Ни алкоголь, ни сигареты не помешают мне родить здорового младенца: предыдущие дети очень даже удались.

По словам беременной, она выпивала, чтобы снять стресс и решить, как ей жить дальше, сообщает официальный представитель Ленинского РОВД г. Могилева Елена Симонова.