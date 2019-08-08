2019-08-08T16:23:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подробности авария на М4: погибли 4 буренки, люди в авто не пострадали

В ГАИ сообщили подробности наезда на стадо коров на трассе Минск-Могилев
Эвика ОТТО
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В ГАИ сообщили подробности наезда на стадо коров на трассе Минск-Могилев.В ГАИ сообщили подробности наезда на стадо коров на трассе Минск-Могилев.
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Авария произошла в 4.45 утра, когда на улице был сильный туман. Микроавтобус Volkswagen Caravelle ехал из Минска в Могилев, но вблизи деревни Секерка Белыничского района врезался в стадо коров (144 км). Животные стояли на полосе движения автомобиля. Все четыре буренки погибли от столкновения с микроавтобусом. Водитель и его пассажиры не пострадали. Как выяснилось, коровы паслись в трех километрах от автомагистрали на пастбище ОАО «Новая Друть». Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, сообщает отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла в 4.45 утра, когда на улице был сильный туман.

Авария произошла в 4.45 утра, когда на улице был сильный туман.

Водитель и его пассажиры не пострадали.

Водитель и его пассажиры не пострадали.

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