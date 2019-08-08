2019-08-08T17:06:10+03:00
Общество
КП Беларусь

20% докторов страны находятся в декретном отпуске

Минздрав считает, что в медицину нужно привлекать больше мужчин
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Фото для иллюстрации.Фото для иллюстрации.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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По данным ведомства, сегодня в Беларуси в государственных учреждениях здравоохранения работают 85% женщин, но 20 из них находятся в отпуске по уходу за ребенком.

— Получается, что по физическим лицам медучреждения хорошо укомплектованы, а по факту — не совсем. Сейчас мы решаем, как сделать отрасль здравоохранения более привлекательной для представителей сильного пола, - заявила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ольга Маршалко.

По мнению министерства, врачи-мужчины – гарантия того, что доктор не уйдет в декрет, пишет агенство "Минск-Новости".

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