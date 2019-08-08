2019-08-08T17:33:54+03:00
Общество
КП Беларусь

9 августа сохранится непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ночью по стране ожидается сильный порывистый ветер, дожди, местами сильные дожди
Поделиться:
9 августа сохраниться непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение9 августа сохраниться непогода: синоптики объявили штормовое предупреждениеФото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

А днем 9 августа будут поступать неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление ночью вырастет, днем существенно не изменится, сообщает Белгидромет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24