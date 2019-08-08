КП Беларусь
9 августа сохранится непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение
Ночью по стране ожидается сильный порывистый ветер, дожди, местами сильные дожди
9 августа сохраниться непогода: синоптики объявили штормовое предупреждениеФото: Оксана БРОВАЧ
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А днем 9 августа будут поступать неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление ночью вырастет, днем существенно не изменится, сообщает Белгидромет.