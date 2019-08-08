«Била лежачую ногами»: в Минске разыскивают девушку, избившую другую возле кафе

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Столичные правоохранители разыскивают молодую хулиганку, устроившую драку возле минского кафе, сообщают в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В разработке милиции оказалась запись с камеры видеонаблюдения у кафе на улице Кальварийской. На видео полностью попала драка, произошедшая 13 июля рано утром.

Потасовка между молодежью произошла около 07.00 часов. На видео – и парни, и девушки. Понятно, что они громко что-то выясняют, а потом фигурантка хватает одну из девушек за волосы и начинает бить ногами. Ее оттаскивает какой-то молодой человек, но она снова подбегает к лежачей и бьет ногой в область спины.

– За нанесение телесных повреждений подозреваемую объявили в розыск. На вид девушке примерно 23 – 26 лет. У нее среднее телосложение и рост около 170 - 175 сантиметров, темные волосы со светлыми концами. В день драки она была в серой байке с белыми руками, серых спортивных штанах, черных жилетке и кроссовках

Если вы знаете что-либо о драке или узнали женщину на видео, обратитесь по номеру 102.