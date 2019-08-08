2019-08-08T19:04:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске спасатели оказывали помощь людям после грозы

На Беларусь 8 августа обрушился сильный дождь
Надежда БУТОВИЧ
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Легковушке, утонувшей в луже, помогли спасатели. Фото: МЧС.Легковушке, утонувшей в луже, помогли спасатели. Фото: МЧС.
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Пока штормовая погода уходить не собирается, на пятницу, 9 августа, синоптики так же, как и в четверг, прогнозируют «оранжевую опасность».

Грозовой шторм, который накрыл Минск в четверг, подбавил работы не только коммунальникам, но спасателям, информируют в пресс-службе МЧС.

– Обильные осадки в столице сопровождались звонками о ЧС из-за подтоплений и остановки общественного транспорта, – уточнили в пресс-службе.

Спасатели, ГАИ и "Горремавтодор" дежурят в местах, где возможны подтопления. Фото: МЧС.

Спасатели, ГАИ и "Горремавтодор" дежурят в местах, где возможны подтопления. Фото: МЧС.

Так на Партизанском проспекте рядом с площадью Ванеева ливень затопил участок проезжей части. Из-за чего встали шесть троллейбусных маршрутов в обе стороны. Еще одно подтопление произошло недалеко от станции метро Могилевской. Там остановились три троллейбусных маршрута и «застряли» 8 городских автобусных маршрутов.

– Также бригада минских спасателей выезжала на откачку воды на улице Уборевича, рядом с торговым объектом «Автозапчасти» и еще – на территорию частного дома на улице Юношеской, – добавили в МЧС.

А на улице Васнецова в огромной луже застряла легковушка. Универсал на «сушу» отбуксировали спасатели.

Ливень затопил несколько улиц и заблокировал городской транспорт. Фото: МЧС.

Ливень затопил несколько улиц и заблокировал городской транспорт. Фото: МЧС.

В МЧС продолжают мониторинг актуальных погодных условий. В «красных зонах» – места, где возможны подтопления, дежурят оперативные группы реагирования МЧС, а также сотрудники «Горрематодора» на спецтехнике и Госавтоинспекция. Пострадавших от стихии нет.

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