2019-08-08T19:28:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Мешали пить пиво»: пенсионер швырял в детей с балкона бутылки с водой

Инцидент произошел в Рогачеве
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсионер наполнил водой пустые бутылки и запустил "снарядами" в детей под подъездом. Фото: pixabay.com.Пенсионер наполнил водой пустые бутылки и запустил "снарядами" в детей под подъездом. Фото: pixabay.com.
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В районное отделение милиции Рогачева 4 августа обратилась местная жительница. Горожанка рассказала, что ее 9-летнего сына сильно и беспричинно травмировал пожилой сосед, сообщают в пресс-службе МВД.

– Выехавшие на место оперативники выяснили, что 69-летний пенсионер ополчился на местную ребятню. Вечером мужчина сидел у себя в квартире на пятом этаже и пил пиво. Под окнами дома играли дети, но горожанин решил, что ребятня «шумит и мешает пить пиво». Тогда он взял пустые бутылки из-под пива, минералки и лимонада и наполнил их водой, – уточнили в пресс-службе.

Сначала дебошир накричал на детей, а потом запустил «снаряды». Одной такой тяжелой бутылью он и попал в мальчика.

Обошлось без серьезных последствий для здоровья подростка, поэтому пенсионера не стали задерживать. Но ему предъявили обвинение в хулиганстве и возбудили уголовное дело.

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