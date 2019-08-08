В Горецком районе молодой комбайнер похитил у хозяйства 4 тонны зерна
В разгар уборочной кампании 2019 года в Горецком районе раскрыто крупное хищение зерновых, информируют в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
Злоумышленника 5 августа на автотрассе между Горками и Коптеевкой недалеко от деревни Быстрая остановили правоохранители. Мужчина открыл багажник и не стал таиться, что груз – 266 килограммов пшеницы купил по знакомству у одного из комбайнеров местного агрохозяйства.
– Сотрудники БЭП провели проверку и выяснили, что 21-летний мужчина, работающий комбайнером в сельхозобществе «Горы», решил подработать «предпринимательством». После рабочего дня он не выгрузил из бункера комбайна намолоченный урожай для отправки на ЗСК, а присвоил зерно, – пояснили в пресс-службе.
Украденное зерно было спрятано в заброшенном доме. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
Далее, сговорившись с 33-летним коллегой-трактористом, молодой человек вывез утаенную пшеницу на собственном грузовике и спрятал в заброшенном доме родичей.
– Всего подельники похитили 4 тонны 180 килограммов зерна. Всю пшеницу вернули в хозяйство. Материалы дела переданы в СК на правовую оценку, – резюмировали в УВД.
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