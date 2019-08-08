2019-08-08T20:47:56+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не стрелять на шорох и против солнца»: в Беларуси начинается сезон охоты на пернатых

Он начнется 10 августа и продлиться по первую неделю декабря
Надежда БУТОВИЧ
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если видимость охотника ограничена, нельзя стрелять по взлетающей птице. Фото: pixabay.com.если видимость охотника ограничена, нельзя стрелять по взлетающей птице. Фото: pixabay.com.
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В Беларуси со второй субботы августа будет разрешено охотиться на водоплавающую и болотную дичь. Охота начнется на пернатую дичь, вальдшнепов и вяхирей, сизых голубей, перепелов и фазанов, но не на гуся, рассказали в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

– Следует помнить, что охотиться можно только в светлое время дня из засады, с подхода или с подъезда на маломерном судне без двигателя (Прим.: либо с выключенным двигателем), – уточнили в пресс-службе.

Охотнику «по перу» необходимы для легальной охоты: государственное удостоверение с отметкой о пошлине или квитанцией, охотничья путевка, разрешение на ношение оружия, документы на собак или птиц при охоте с ними.

– Через месяц, с 7 сентября будет разрешено охотиться на рябчиков и серых куропаток, а еще через две недели, с 21 сентября, на гусей: белолобого, гуменника и серого, а также добывать и канадскую казарку. Продлится сезон охоты на пернатую дичь до 8 декабря, – рассказали в природоохранном ведомстве.

В Госинспекции также напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности. Нельзя стрелять в сторону людей, сельскохозяйственной живности, транспорта, деревень и поселков, если до них меньше 500 метров. Ни в коем случае нельзя производить выстрел по шороху или шуму, так как в летне-осенний период в лесу могут оказаться грибники, лесорубы, другие люди.

– Запрещается стрельба по неясно видимым целям, а также в сумерки, против солнца, в тумане и так далее. Если видимость охотника ограничена чем-либо нельзя производить выстрел по взлетающей птице на уровне ниже 2,5 метров. А охотясь с лодки, запрещено стреляться через гребцов или других людей в судне, – резюмировали в пресс-службе.

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