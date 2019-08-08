2019-08-08T21:28:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь ограничила ввоз свиней, КРС, овец и коз из некоторых регионов России

В Минсельхозпроде говорят о серьезных инфекциях скота в стране-соседке
Надежда БУТОВИЧ
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Временные запреты на ввоз животных вводятся с 9 августа.Временные запреты на ввоз животных вводятся с 9 августа.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Омской области в России обнаружен заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота, проинформировали belta.by в Департаменте вет- и проднадзора Минсельзозпрода Беларуси.

Из-за этой инфекции, зафиксированной Международным эпизоотическим бюро, с 9 августа запрещен ввоз в Беларусь из этого региона не только КРС, но любых крупных жвачных парнокопытных: диких, из зоопарков и цирков, а также их мяса и сырья. А во всех хозяйствах Беларуси будут приняты допмеры по контролю и биологической защите на животноводческих комплексах.

Также сообщается, что в Московской области РФ овец и коз «косит» другая хворь – оспа. Из-за чего белорусское сельхозведомство также принимает ограничительные меры.

– С пятницы, 9 августа вводятся временные ограничения на ввоз из Московского региона не только овец и коз, но также и восприимчивых животных: лам, тур, муфлонов, козерогов и косуль. А также любой продукции, сырья, молока и мяса от этих парнокопытных, – пояснили в Департаменте.

Кроме того, из-за африканской чумы свиней в Приморском крае. С 9 августа вводится запрет на ввоз из этого района России живых свиней, а также восприимчивых животных из зоопарков и цирков. На время запрещен также провоз в Беларусь всех продуктов и сырья свиноводства, а также охотничьих трофеев и любой другой продукции.

Все запреты на поставки временные и будут отменены в случае улучшения ситуации. В Беларуси принимаются меры по дополнительной биологической защите свиней, коров, коз и других животных.

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